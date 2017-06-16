Рапунцель из «Дома-2» едва не погибла на фотосессии

Ольга Рапунцель из телешоу «Дом-2» едва не погибла на фотосессии. На нее чуть не упал софтбокс.

Российские СМИ рассказали подробности недавних фотосъемок, в которых принимала участие Ольга Рапунцель из скандального телевизионного проекта на ТНТ. Известно, что она скоро станет матерью, поэтому любое происшествие воспринимает очень болезненно.

Секс-символ «Дома-2» пригласили на фотосессию в ванной.

Она, по замыслу режиссера, должна была погрузиться в небольшой бассейн, наполненный водой и разноцветной бумагой. Просьба была удовлетворена, однако в этот самый момент она увидела, что на нее начинает падать софтбокс. Рапунцель смогла спасти ситуацию, протянув руку вверх.

Участница телешоу «Дом-2» после съемок рассказала, что сильно расплакалась, так как в этот момент она больше всего переживала о здоровье своей не родившейся дочери.