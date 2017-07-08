Ольга Бузова шокировала поклонников синим цветом волос

Ольга Бузова неоднократно экспериментировала со своей внешностью, чем и удивляла своих фанатов. Теперь Бузова предстала с синими волосами, чем буквально шокировала общественность.

Телеведущая и артистка Ольга Бузова часто любит менять свои образы. Изначально, когда знаменитость пришла на «Дом-2», у неё были длинные белые волосы, как у Барби. Далее Ольга сделала каре, а после развода с Тарасовым и вовсе перекрасилась в брюнетку. Однако сейчас знаменитость к новогодним праздникам решила украсить свои волосы синими прядями.

Подписчики в соцсетях неоднозначно поняли такие перемены, некоторые назвали цвет волос «колхозным». Самые же преданные поклонники писали только комплименты: «Супер! Очень круто», «Синие пряди из цветных самый выгодный цвет», «Оля, красотка, ты лучшая».