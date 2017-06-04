Ольга Бузова прокомментировала скандальный уход из телестройки продюсера «Дом-2»

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о причине ухода из телестройки «Дом-2» ее продюсера Алексея Михайловского. По словам Бузовой, скандал вокруг «Дом-2» раздулся из-за слухов, а сам Михайловский попросту решил уделить больше времени семье.

В Сети появляются подробности и скандальные версии, которые могли стать причиной ухода из проекта продюсера Михайловского. Экс-участники «Дом-2» обвинили продюсера в наркомании и рассказали, что он ушел не добровольно.

Ольга Бузова – экс-участница, а ныне ведущая «Дом-2» решила прокомментировать скандал и высказать свое мнение по поводу сложившейся ситуации. Певица уверяет, что все слухи и версии не относятся к действительности и не имеют под собой оснований.

Бузова заявила, что Михайловский покинул проект только ради того, чтобы проводить больше времени с семьей и реализовать себя в других сферах. Певица назвала продюсера своим «вторым папой» и призналась, что он очень помог ей научиться вести себя перед камерой. Всю информацию Бузова рекомендует проверять и верить лишь подтвержденным данным.

Скандалы вокруг «Дом-2» не редкость, а, скорее всего, уже традиция. Ранее собщалось, что новая участница «Дом-2» в первый свой день на проекте отдалась Виталию Малышеву.