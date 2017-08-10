45-летняя Камерон Диас решила впервые стать мамой

Популярная и талантливая американская актриса Кэмерон Диас созрела для материнства в возрасте 45 лет. звезда Голливуда и ее супруг уже подготовили все необходимые документы для усыновления ребенка из приюта.

О своем желании впервые стать мамой Диас сообщила журналистам, отметив, что такое серьезное решение она приняла вместе со своим мужем Бенджи Мэдденом. Актриса отметила, что так и не рискнула родить ребенка самостоятельно, поэтому звездная чета намерена усыновить малыша из приюта.

Отмечается, что будущий член семейства знаменитостей будет родом не из США. 45-летняя артистка желает получить мальчика, однако девочка также ее вполне устроит. Известно, что перед принятием судьбоносного решения, Диас регулярно посещала специальные лекции имеющих собственных детей семей, которые помогли ей разобраться в философии воспитания наследников.