Ургант рассекретил имя нового любовника Бабкиной

Телеведущий Иван Ургант рассекретил имя нового любовника известной на территории России исполнительницы Надежды Бабкиной. Звезда отечественного шоу-биза стала очередной гостьей программы «Вечерний Ургант».

Бабкина пришла в студию проекта ведущего в длинном платье темно-синего цвета. Певица шутила вместе с Ургантом и вызывала своим положительным настроем радость у зрителей, однако нашлись и такие, кто подверг критике знаменитость. Так, многие не оценили образ певицы, отметив, что такой наряд только подчеркнул несовершенство фигуры артистки.

Пользователи добавили, что Бабкина сильно поправилась, и для похудения ей необходим новый любовник, для роли которого идеально подойдет музыкант Александр Панайотов. Юзеры уверены, что Надежда и молодой певец стали бы хорошей парой, так как отношения с молодым парнем для исполнительницы станут замечательным стимулом сбросить лишний вес.