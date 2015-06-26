«Д’Артаньян» Михаил Боярский отмечает 68-й день рождения. Актер сыграл более 80 ролей в фильмах.

Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский 26 декабря отмечается свой очередной день рождения. Сегодня любимцу нескольких поколений соотечественников исполняется 68 лет.

Боярский приобрел широкую известность после выхода на экраны фильмов о Д’Артаньяне. Слава актера достигла таких высот, что создателям киноленты не оставалось ничего другого, как снять продолжение истории о мушкетерах Франции. Однако впервые в кино артист был замечен еще в детском возрасте. Немало положительной критики он снискал и в музыкальном творчестве. Его голос можно услышать по радиопрограммам до сих пор. Всего на счету Боярского в кино более 80 работ.

Как житель Санкт-Петербурга он обожает свой город и часто приходит поболеть за любимую футбольную команду «Зенит». На каждом матче его можно увидеть в клубном шарфе своей команды и неизменной шляпе, ставшей частью уникального имиджа.