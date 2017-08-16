В Сеть попали секс-фото самой дорогой в мире модели Жизель Бундхен‍. Откровенные снимки появились в Telegram.

37-летняя модель из Бразилии Жизель Бундхен известна во всем мире, благодаря самым дорогим контрактам в модельной деятельности. В настоящее время снимки с ее участием стоят баснословных денег, однако она с завидной регулярностью появляется на обложках глянцевых журналов.

Сегодня стало известно, что ее откровенные снимки без одежды попали во всемирную паутину. Эти снимки были сделаны для эротической фотосессии издания Vogue. Пользователи уже успели сделать некоторые предположения, для чего это потребовалось делать. Сама же Бундхен не так давно выпустила лицензионное издание, где можно абсолютно открыто найти немало снимков откровенного содержания. Эту книгу возможно купить за семьсот долларов.

Напомним, что бразильянка несколько лет была девушкой Леонардо Ди Каприо, а затем вышла замуж за спортсмена из США и родила детей.