Новая участница «Дом-2» в первый свой день на проекте отдалась Виталию Малышеву

Марина Джураева – новая участница телестройки «Дом-2» решила прибегнуть к радикальным методам обольщения и отдалась Виталию Малышеву в первый день своего пребывания на проекте. К Малышеву Джураева приехала из Волгодонска, с целью покорить избранника и «построить свою любовь».

По прибытию на проект Джураева заявила, что готова заселиться с Малышевым в домик для двоих. Парень оценил настрой новой участницы и отправился с ней на ночь в отдельный дом. Как оказалась, там Джураева отдалась Малышеву и занялась с ним сексом.

Такие решительные меры объясняются тем, что на проект Джураева шла целенаправленно к Малышеву. Она заявила, что прошла кастинги и приехала из своего Волгодонска только ради определенной цели – покорить понравившегося ей парня.

Однако, к Малышеву приехала еще одна участница, которая также не намерена сдаваться. После секса с Джураевой парень так и не определился с выбором и начал флиртовать со второй претенденткой на роль возлюбленной.