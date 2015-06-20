Калмыки призвали ТНТ извиниться за пошлую шутку. Гневное письмо уже направлено на стол директора российского телеканала.

Поводом недовольства жителей Калмыкии послужил эпизод комедийного сериала «Улица» на телеканале ТНТ. Главные герои отпускают нелепые и откровенные шутки перед статуэткой божества, широко почитаемого в буддийских верованиях. Вскоре на жалобы калмыков откликнулся официальный представитель президента РФ в Калмыкии Баатр Лиджиев.

Он написал письмо на имя руководителей телеканала с просьбой немедленно удалить из сериала этот эпизод, который оскорбляет чувства верующих. Если этого сделано не будет, то спор продолжится в судебной инстанции. К материалам письма также был приложен и тот непонятый некоторыми людьми фрагмент сериала.

Ранее ТНТ уже принимал острую критику на свой счет про неуместные шутки об ингушах. Тогда конфликт удалось сгладить и творческий состав телеканала принес перед всеми представителями этой национальности России свои извинения.