Ольга Серябкина из-за волнения забыла надеть лифчик под прозрачное платье

Певица Ольга Серябкина сильно переволновалась: из-за стресса девушка забыла надеть бюстгальтер под просвечивающееся платье.





Ольга Серябкина сольно и с группой отыграла важный концерт. Пост с обращением к фанатам она опубликовала в Instagram, подкрепив фотографией «в рабочем» из-за кулис, о чём сообщает «ВистаНьюс». На певице было надето сверкающее платье, которое в свете софитов или при вспышке фотокамер показывало то, что должно быть скрыто. Так подписчики Серябкиной в социальной сети обратили внимание на грудь Ольги. Изначально большая часть подумала, что это костюмеры недоглядели и поставили пятно на наряде. В итоге, это пятно оказалось соском девушки.



Поклонники несколько привыкли к откровенным образам кумира, но этот заставил их выразить негодование. «Ты когда уже лифчик носить будешь?», «Я одна вижу её сосок?», «Это срам, Оля», «Так значит она правда голая», - пишут в комментариях фанаты. Они посчитали, что на артистке вовсе нижнего белья не было, и посоветовали ей всё же его носить.