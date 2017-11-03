Известная певица Рита Ора шокировала поклонников золотым зубом. Новое видео артистка выставила на своей странице в социальной сети Instagram.

Судя по всему, совсем скоро бабушки на лавочках, которые вставили себе золотые коронки, будут такими же модными, как и ведущие звезды Голливуда. Так, певица Рита Ора поразила своих фанатов золотым зубом, который можно было отчетливо заметить на видео.

Артистка хотела просто развлечь своих подписчиков, однако те только обеспокоились тем, не решила ли Рита Ора подражать Лилу Вэйну, который вместо своего зуба поставил полностью золотой.

Однако потом все-таки выяснилось, что это обманка: певица попросту надела на свой зуб золотую грилзу.