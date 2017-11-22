Семья Хворостовского встретили первое Рождество без исполнителя

Семья покойного Дмитрия Хворостовского встретила первое Рождество без оперного исполнителя. 25 декабря вдова выложила на своей странице в Instagram праздничные фотографии.

Дмитрий Хворостовский ушёл из жизни около месяца назад после тяжелой болезни. Вскоре после похорон мужа, Флоренс перестала проявлять активность в социальных сетях.

Однако в день католического Рождества она разместила совместную фотографию с дочерью и сыном, которые лишились отца. Родственники покойного артиста пытаются выглядеть жизнерадостными и сохранять праздничное настроение, однако пользователи интернета заметили закономерную подавленность.

Как сообщает издание VistaNews, дом Хворостовских украшен традиционными рождественскими декорациями. В комментариях Флоренс отметила, что её супруг накануне кончины призвал её не менять свой образ жизни из-за утраты.