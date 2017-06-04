Ольга Бузова рассказала, что время не вылечило ее душевные раны

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала журналистам, что время не вылечило ее душевные раны. Между строк можно отчетливо прочитать историю с расставанием с Дмитрием Тарасовым.

В своем очередном интервью светская львица Ольга Бузова призналась журналистам, что не понимает, как время может лечить, поскольку ей самой становится все тяжелее справиться с навалившейся усталостью и осознанием своего одиночества.

Бузова откровенно заявила, что ее боль от неразделенной любви навсегда останется при ней, и даже времени ее не забрать. Осталось только привыкнуть к ней, и на мгновение покажется, что стало легче, однако когда маска спадает, вся подноготная подкатывает к горлу и хочется кричать от безысходности.

Поклонники Ольги Бузовой уверены, что певица имела в виду их несостоявшиеся отношения с Дмитрием Таросовым, весть о свадьбе которого шокировала весь московский бомонд.