Армен Джигарханян встретился с сыном впервые за 20 лет

Армен Джигарханян встретился с приемным сыном Степаном впервые за 20 лет разлуки. Это событие показали во время очередного выпуска программы "Пусть говорят".

Народный артист СССР усыновил мальчика в период своего брака с Татьяной Власовой, который стал для него вторым. В разговоре с ведущим Дмитрием Борисовым Степан отметил, что с момента их последней встречи актёр похудел. Изменилась и его речь. Тем не менее, Армен Джигарханян принял сына тепло и радушно.

В заключительной части передачи из рук артиста Степану Джигарханяну был передан таинственный документ, содержание которого оставили в качестве интриги для следующего эфира.

Степан Джигарханян, живущий в американском Лас-Вегасе, появился в российских СМИ этой осенью, после 18-летнего перерыва. Во время интервью, он поделился с аудиторией, что желает поговорить с отцом с глазу на глаз.