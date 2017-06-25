Наталья Гулькина решила задабривать Желтую Собаку запеченной бараниной

Наталья Гулькина решила прислушаться к советам астрологов и задобрить Желтую Собаку запеченной бараниной. Известная певица поспешила поделиться с журналистами новогодним меню.

Знаменитая российская певица Наталья Гулькина сообщила в своем интервью, что главным блюдом на ее новогоднем столе будет запеченная в рукаве баранина, которую она подаст с гарниром из картофеля с чесноком и тмином.

В целом, как утверждает Гулькина, ее блюда будут достаточно традиционны. Например, певица планирует приготовить салат Мимозу, а также «Оливье». Однако, вместо колбасы Гулькина предпочитает класть в него говядину.

Исполнительница призналась, что Новый год для нее навсегда останется семейным и теплым праздником, который она, как обычно, встретит в кругу близких и любимых ей людей.

Напомним, символом 2018 года является Желтая (или Золотая) Собака. Астрологи советуют готовить на Новый год побольше блюд с мясом.