Мария Погребняк резко ответила тем, кто считает её плохой мамой

Модель Мария Погребняк решилась публично ответить тем комментаторам, которые называют её «искусственной» и плохой матерью.





Издание «Версия Инфо» писало ранее о том, что Мария разозлилась на своего сына из-за того, что тот испортил её фото для Instagram. В социальной сети, где Погребняк поделилась видео, между подписчиками развернулся настоящий спор о том, правильно ли себя повела девушка. Тогда многие критиковали её за отсутствие внимания к своим детям и заботу только о своём внешнем виде.



Несколькими часами позднее Мария ответила всем злопыхателям одним постом. Она посоветовала им заниматься воспитанием своих детей, а не писать гадости на её странице. Модель написала, что постоянно проводит со своими детьми целые сутки и за это время она успела выучить их поведение и что им нужно. «Меня учить не надо», - добавила она. Мнения об этой записи у поклонников также разделились.