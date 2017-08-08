Волочкова опозорилась на светском мероприятии: "Балерина - автор народной пословицы"

Известная балерина Анастасия Волочкова опозорилась во время светского мероприятия, когда рассказывала журналистам о своей личной жизни. По словам звезды, у неё появился ухажёр, и именно он активно задаривал теми букетами, фото с которыми знаменитость так часто демонстрировала подписчикам своего аккаунта в Instagram.

На вопрос корреспондента о том, когда завязались такие отношения, Анастасия Волочкова предпочла не отвечать, отметив, что ей надоело вести себя вежливо с прессой и другими личностями, ведь очень часто такое выходит боком. Однако балерина подчеркнула, что её кавалер уделяет внимание вкусам возлюбленной, часто даря белые розы, но также вручает и алые, и это звезде тоже нравится. Как считает Анастасия Волочкова, так её ухажёр проявляет неординарность.

Когда журналисты попытались хоть что-то узнать о таинственном кавалере звезды, она заявила, что «счастье любит тишину». Между тем, балерина часто прямо говорит о том, что происходит в её жизни, потому последовал закономерный вопрос, когда же она поняла вышеуказанную истину. Однако Анастасия Волочкова почему-то не поняла, что её спрашивали, решив, что ей приписали авторство изречения «счастье любит тишину», и сказав, что вопрос очень глупый. То ли звезда намеренно прикинулась, что не понимает, что от неё хотят, чтобы не вдаваться в подробности, то ли это было случайностью, но общественность признала, что это был позор российской балерины.

Кроме курьёза в интервью, Анастасия Волочкова поражала и своим внешним видом на том светском мероприятии. Большинство присутствующих предпочли одеться строго, сдержанно и элегантно, а балерина предстала в открытом платье, у которого был очень глубокий вырез. Музыкальному продюсеру Бари Алибасову даже приходилось помогать Волочковой, чтобы её большой бюст в буквальном смысле не выпал из наряда, и не возник новый конфуз. Между тем, он сам на вопрос журналистов назвал приму «потрясающей матерью, подругой, кухаркой, актрисой и балериной», которая практически олицетворяет собой женский идеал.

В целом, сейчас в жизни Анастасии Волочковой «чёрная полоса», поскольку идут судебные разбирательства с бывшими работниками. Из-за этого финансовое положение балерины несколько пошатнулось, и она с сожалением признала в одном из интервью, что встречать зимние праздники будет дома, а не на жарких островах. Иной вариант возможен только в том случае, если таинственный поклонник, из-за которого Анастасия Волочкова опозорилась, отвечая на вопрос журналиста, подарит не цветы, а путёвку на дорогой курорт.