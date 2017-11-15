Невеста Тарасова дразнит Ольгу Бузову своим счастливым видом
Невеста Дмитрия Тарасова дразнит Ольгу Бузову намеками на беременность. Совсем недавно известный футболист Дмитрий Тарасов предложил своей любимой Анастасии Костенко пожениться.
Это произошло через год после развода с Ольгой Бузовой. Сейчас Ольга Бузова пытается построить музыкальную карьеру, она иногда говорит о том, что ей приходится не легко мире шоу-бизнеса. После развода с Дмитрием Тарасовым, Ольга переживала тяжелый период. Она заявила, что Дмитрий изменял ей и предал ее. Но Тарасов говорит, что расстался с Ольгой раньше, чем познакомился с Анастасией. Сейчас Дмитрий и Анастасия отдыхают на Мальдивах. После предложения руки и сердца от Дмитрия, модель не скрывала своей радости и выкладывала фотоотчеты в соцсетях, на которых она просто сияет от счастья. Кроме этого Анастасия выложила в сеть снимок, на котором она в коротких шортах и топике. Подписчики заметили, что у нее подрос животик и щечки, поэтому решили, модель беременна.