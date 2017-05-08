Бузова рассказала об остановке сердца у её "малышки"

Анна Бузова, сестра популярной телеведущей, рассказала о недавней остановке сердца у её малышки. Об этом стало известно изданию VistaNews.

Сестры Бузовы с самого детства тесно общались. Как рассказала Анна Бузова в интервью, некоторое время назад у её миниатюрной 13-летней собаки остановилось сердце. Животное выжило и прошло курс восстановления. Процесс реабилитации тяжело проходил для владелицы, однако Ольга Бузова активно поддерживала младшую сестру. Набирающая популярность исполнительница сама растит двух псов, поэтому прекрасно поняла переживания родственницы.

Анна Бузова также принимала участие в телепроекте "Дом-2", однако вскоре покинула его. Позднее она вместе с Ольгой Бузовой открыли собственный бизнес, который начался со скромного магазина бижутерии и разросся до целой сети. Анна Бузова подчеркнула, что громкая слава не всегда уместна для ведения финансовых дел. Поэтому старается избегать огласки личной жизни.

Предприниматель также рассказала, что после развода Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым родственницы начали чаще видеться. Вместе им удаётся справляться с различными жизненными потрясениями.