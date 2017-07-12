Актриса Ева Лонгория перестала скрывать беременность

Кажется, популярная американская актриса Ева Лонгрия перестала скрывать свою беременность. 42-летняя теледива известна публике по роли в сериале "Отчаянные домохозяйки", однако также приобрела популярность как ресторатор, продюсер и модель.

В последнее время ходило множество слухов относительно положения Лонгрии. По-началу знаменитость тщательно скрывала беременность и не хотела признаваться общественности. О ней ходило множество слухов, однако недавно она разверяла их все. В последнее время в сети появилось сразу несколько фотографий, на которых хорошо видно округлившийся животик звезды. Один из снимков был опубликован непосредственно актрисой. На фото, где Ева Лонгрия позирует перед наряженной елкой, на ней надет блестящий черный халат с запахом, который очень заметно отпирает из-за живота.

Актриса с 2016 года замужем за успешным предпринимателем из Мексики Хосе Антонио Бастона. Сообщается, что именно он отец ребенка. Также некоторые говорят, что родится мальчик, хотя эта информация не точна.