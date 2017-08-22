Фото "старого" Димы Билана активно обсуждают в сети

В социальных сетях появилось фото известного певца Димы Билана, на котором он выглядит намного старше, чем сейчас.

Пользователям стало интересно, на самом ли деле он будет таким в преклонном возрасте, буря обсуждений разыгралась в сети. Пользователи соцсетей не могли пройти мимо, не прокомментировав данный пост. Но мнения пользователей разделились, некоторые считают, что в таком образе он неплохо выглядит, другим не понравилось, они сказали что это ужасно.

Все же большинство считает, что так Билан не будет выглядеть никогда, что это фото сделано исключительно для того, чтобы поднять волну обсуждения в соцсети. Напомним, ранее в Instagram появилась фотография Димы Билана, на которой он без бороды. Поклонники по-началу не сразу узнали певца и очень удивились его новому образу.