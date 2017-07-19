Меган Фокс поздравила подписчиков фотографией в кружевном белье

Популярная актриса Меган Фокс поздравила подписчиков с Рождеством, выложив в социальную сеть фотографию в эротичном кружевном белье. Публикация появилась в Instagram 23 декабря.

С момента размещения запись успела набрать более 479 тысяч положительных отметок. 31-летняя Меган Фокс снялась для своих поклонников в боди черного цвета, представляющего часть её линейки от бренда Frederick's of Hollywood. Ранее она фотографировалась в белой модели нижнего белья от этого же производителя.

Пользователи социальной сети восторженно восприняли рождественский подарок кумира. Они оставили более 4 тысяч комментариев, восхваляющих красоту и актёрский талант знаменитости. Кроме того, многие оставили свои ответные поздравления.