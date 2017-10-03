Бурятского певца Чингиса Ли обматерила пьяная женщина

Певец из Бурятии Чингис Ли в ходе выступления в одном из ресторанов в Улан-Удэ был оскорблен пьяной посетительницей.

Певец был приглашен выступить на предновогоднем шоу в один из ресторанов. Выступал певец по специальной программе в два акта. Во время второго акта присутствующая пьяная женщина из зала начала выкрикивать нецензурные выражения в сторону певца. Чингис Ли подошел к ней с вопросом уточнить, в чем может быть дело, но женщина продолжила ругаться матом. Исполнитель после случившегося инциндента пришел в негодование. Он говорит, что если бы это был его концерт, то он бы прекратил выступление. Владелец ресторана извинился за случившуюся неприятность и предложил сотрудничать Чингису Ли с рестораном. Певец обдумывает предложение. В социальных сетях случай вызвал много отрицательных комментариев против виновницы срыва выступления.