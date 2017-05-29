Сергей Жуков выложил фото 20 летней давности

Сергей Жуков, солист легендарной группы "Руки Вверх", выложил в сеть свое старое фото, на котором он молодой и в черном костюме.

На фотографии 20-летней давности певец предстает перед зрителями в черном костюме, фотография выполнена в крупном плане, под фото он оставил вопрос о том, поинял ли его поклонники. Те, кто слушал с 90-х годов, говорили, что помнят его и что они выросли на его музыке. Многие говорят, что Сергей Жуков совсем не постарел, он остается для них постоянно молодым. Поклонники хотят, чтобы он и дальше радовал своей светлой улыбкой и хорошими песнями.

Эта фотография была сделана в то время, когда группа "Руки вверх" только начала свое существование и была в рассвете сил. В то время группа имела статус самых известных и собирала полные залы посетителей.