Юлия Ковальчук продемонстрировала новый наряд

На один из светских представлений Ковальчук пришла в золотисто-блестящем платье с глубоким вырезом. Ковальчук после родов стала еще более привлекательнее и сексуальнее.

Не так давно у пары Юли Ковальчук и Алексея Чумакова родилась девочка. Но, несмотря на это, Ковальчук после родов выглядит очень хорошо. На одном из мероприятий девушка подчеркнула свою фигуру откровенным нарядом-золотисто-блестящим платьем с глубоким разрезом, также ее образ дополнила красная помада. Как говорит Ковальчук, ее новый образ нравится ей больше, чем прежний. Подписчики в Instagram уже активно обсуждают образ знаменитости. Они высказали свое отношение к новому образу Ковальчук, отмечая ее праздничный наряд и сексуальную фигуру.