Проскурякова, ты проиграла! Николаев отправит Нику в США к старшей дочери

Сегодня, 04:04 \\ Шоу-бизнес

В этом уверены фанаты. «Дележка» ребенка зашла уже слишком далеко - Игорь направит все силы, чтобы заполучить себе дочку навсегда, считают в сети.

Ранее стало известно, что композитор выкрал маленькую Нику у жены. Вечные слухи о тирании, алкоголизме и любовницах Игоря, видимо, оправдались и Юлия не стерпела такого отношения, в связи с чем и произошла данная неприятная ситуация. Чтобы поставить точку, Николаев отправит Нику в США к старшей дочери, заявляют злопыхатели.

Видимо, композитор пойдет на все, чтобы не отдавать ребенка Проскуряковой. Ведь он уже решился на столь рискованный и опрометчивый шаг – похищение. Что мешает ему «переправить» дочь за границу? Вероятно, старшая дочь Николаева Юлия, которая проживает в США, на время станет для Ники второй мамой. Фанаты уверены – Игорь депортирует ребенка подальше от Проскуряковой.

Судя по всему, размолвка пары зашла уже слишком далеко. Общественности известны многочисленные случаи похищения детей, родители который отправляли их за границу, чтобы родственникам было еще сложнее отыскать «пропавших» малышей. Видимо, именно этой «методикой» воспользуется известный композитор. Вывод напрашивается сам собой – Проскурякова, ты проиграла!

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Автор - Валерия Кирсанова
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