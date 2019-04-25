Операция или развод…. Королёвой придётся бороться за внимание Тарзана

Певица больше не может скрывать проблемы с обилием лишнего веса.

Пара Наташи Королёвой и Сергея Глушко долгое время считалась одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе. Однако, в последние несколько лет певица серьёзно запустила себя и отныне без утягивающего корсета жгучая брюнетка на публике практически не появляется. Несомненно, удручающий внешний вид Королёвой и блистательная наружность Глушко говорит о том, что украинской поп-диве придётся бороться за внимание Тарзана, если она действительно намерена сохранить свой брак. Временами ситуация доходит до абсурда, ведь отдельные фанаты и по сей день искренне верят, что супруг 46-летней певицы гораздо младше её, в то время как возраст культуриста составляет 49 лет. Чтобы поддерживать интерес фанатов Наташа по сей день пользуется хитростью и выпускает клипы, в которых она выглядит, как молодая и жгучая красотка с огромной грудью и осиной талией.

В то же время Королёва, словно пресловутая Золушка, разительно меняется, когда над ней не трудится команда стилистов и визажистов и все её физические недостатки становятся вполне очевидными. Трудно представить, какое разочарование настигает Тарзана, когда тот после изнурительных тренировок наблюдает, как бюст её жены уменьшается и свисает, а на месте некогда стройной талии появляются жировые складки, освобождённые от действия корсета.

Усердно работая над собой, Глушко, очевидно, хочет стать примером для своей супруги, чтобы та осознала, что одним лишь утягивающим бельём ситуацию с лишними килограммами не решить. В то ж время нельзя исключать, что Королёва просто физически не способна похудеть из-за своего возраста и прочих биологических особенностей её организма. Если певица действительно столкнулась с подобными проблемами, её может ожидать или операция, или развод, ведь вряд ли подтянутый красавец захочет тратить всю оставшуюся жизнь на женщину, которая с виду больше похожа на его мать, нежели на возлюбленную.