Операция или развод…. Королёвой придётся бороться за внимание Тарзана

Сегодня, 22:43 \\ Шоу-бизнес

Певица больше не может скрывать проблемы с обилием лишнего веса.

Пара Наташи Королёвой и Сергея Глушко долгое время считалась одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе. Однако, в последние несколько лет певица серьёзно запустила себя и отныне без утягивающего корсета жгучая брюнетка на публике практически не появляется. Несомненно, удручающий внешний вид Королёвой и блистательная наружность Глушко говорит о том, что украинской поп-диве придётся бороться за внимание Тарзана, если она действительно намерена сохранить свой брак. Временами ситуация доходит до абсурда, ведь отдельные фанаты и по сей день искренне верят, что супруг 46-летней певицы гораздо младше её, в то время как возраст культуриста составляет 49 лет. Чтобы поддерживать интерес фанатов Наташа по сей день пользуется хитростью и выпускает клипы, в которых она выглядит, как молодая и жгучая красотка с огромной грудью и осиной талией.

В то же время Королёва, словно пресловутая Золушка, разительно меняется, когда над ней не трудится команда стилистов и визажистов и все её физические недостатки становятся вполне очевидными. Трудно представить, какое разочарование настигает Тарзана, когда тот после изнурительных тренировок наблюдает, как бюст её жены уменьшается и свисает, а на месте некогда стройной талии появляются жировые складки, освобождённые от действия корсета.

Усердно работая над собой, Глушко, очевидно, хочет стать примером для своей супруги, чтобы та осознала, что одним лишь утягивающим бельём ситуацию с лишними килограммами не решить. В то ж время нельзя исключать, что Королёва просто физически не способна похудеть из-за своего возраста и прочих биологических особенностей её организма. Если певица действительно столкнулась с подобными проблемами, её может ожидать или операция, или развод, ведь вряд ли подтянутый красавец захочет тратить всю оставшуюся жизнь на женщину, которая с виду больше похожа на его мать, нежели на возлюбленную.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Соловьёв
Главное за неделю

Эрнст не стерпит грязи! «Первый канал» может уволить Урганта за публичное унижение Малахова

Ваня стал многое себе позволять, да и шоу морально устарело и не выдерживает конкуренции...

Отбился от рук. Сын Фриске стал неуправляемым

 У Шепелева «бомбит», так как ситуация вышла из-под контроля.

Назло Тимати? Шишкова «спалила» роман с Арашем

 Счастливая жизнь бывшего, вероятно, подтолкнула модель к новым отношениям.

«Хочу минимум 4-х детей» - Брежнева рассчитывает на двойню от Меладзе

 Певица заявила о том, что у нее все еще впереди.

Ноги, деньги, два ствола. Панин купил рекламу у Харламова

Об этом говорят в сети, ссылаясь на безрассудство Алексея, который готов на всё ради...

«Затусит» вместе с Паниным? Харламов покинет Comedy из-за упавшего рейтинга шоу

Об этом говорят пустые залы на концертах, пиар Гариком своих личных проектов, «отдаление»...

Такими зубами только олигархов снимать. Вика Боня опозорилась некачественными винирами

 Виктория уверяла своих фанатов, что зубы у нее натуральные и не деланные, как у многих...

Не жалея ног. Панин унижает себя в фильмах для взрослых, чтобы прокормить дочь?

Жизнь эмигранта в США – дорогая штука. Видимо, чтобы прокормить себя и дочь, Алексей...

Роман раскрыт. Серябкина пришла на концерт в одежде Фадеева

Это видно на новой публикации Ольги. Певица уже не стесняется показывать свои чувства к...

«Любимый» Путин не бросит. Слепакова от увольнения с ТНТ спасает дружба с президентом

 После признания лидеру страны «в любви» главный сатирик ТНТ смело заигрывает с властью.

Туалет во рту. Шаляпин срывает агрессию на фанатах из-за проблем с Виталиной?

 Грубый и «неотёсанный» – под искусственной улыбкой певца скрывается настоящая ярость.

Пынзарь в опасности! Бандитская ОПГ начала «прессовать» Сергея из-за новой кальянной

К этому привело расследование: после того, как мужчина открыл свое заведение, Дарья...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ