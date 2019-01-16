И у бабки на шее сидел – Виталина высмеяла нищеброда Шаляпина

Романтика для бедных от Прохора явно не понравилась Цымбалюк-Романовской.

Прохор Шаляпин похвастался совместным отдыхом с Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая за долгое время впервые почтила мужчину своим визитом. Это не удивительно, ведь привыкшую на широкую ногу женщину, похоже, угнетает бедная обстановка и нищенская жизнь артиста. Учитывая жару на улице, возлюбленные решили провести время вдвоем и не покидать квартиру.

Прохор тут же затащил женщину в ванную, и поделился пикантным видео, в котором похвастался «романтическим» отдыхом с шампанским и «краснодарской клубникой», однако вместо зависти и восхищения вызвал только сочувствие показным счастьем. Судя по всему, Виталина чувствовала себя неуютно, позируя ногой на камеру, ведь ее пикантные места прикрывала только пена, а потому быстро прервала пылкую речь мужчины об их счастье и планах на оставшийся день колким замечанием, которым высмеяла нищеброда Шаляпина.

«Очень красивые бокалы у тебя, Прохор», - иронично заметила женщина внимательно разглядывая старый, потертый бокал из дешевого стекла у себя в руках. Шаляпин не заметив колкого подтекста гордо задрав нос ответил: «Конечно, мне их бабушка оставила по наследству. Эти бокалы прошли войну». «И не одну я думаю», - Виталина не смогла сдержать эмоций и засмеялась от неожиданного признания Шаляпина в том, что он и у бабки на шее сидел.

Довольно странно, что несмотря на популярность, доходы с выступлений и ток-шоу, «подачки» от богатых женщин Прохор не смог даже посуду обновить в своей квартире. Это наводит на мысли о бедственном положении Шаляпина, который не приучившись экономить и достойно зарабатывать обрек себя на скромную жизнь. Не исключено, что это обстоятельство не нравится Виталине, которая устав содержать мужчину отдалилась от него.