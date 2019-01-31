Назло Степаненко? Петросян и Брухунова устроили «пьянку» на отдыхе

Сегодня, 19:01 \\ Шоу-бизнес

Комик с молодой подружкой, похоже, решили вывести из себя экс-супругу.

 И пусть Евгению Петросяну уже 73 года, его бурная личная жизнь до сих пор находится под прицелом СМИ и фанатов. В последнее время стали активно расползаться слухи о его воссоединении с бывшей женой Еленой Степаненко. Очевидцы подтверждали, что видели пару вместе в Москве, затем они отправились на отдых заграницу и, похоже, снова решили сойтись. Но что же делать с так называемой «любовницей» Петросяна Татьяной Брухуновой?

Их любовные отношения уже не раз становились предметом обсуждения. Молодая женщина, которая годится в дочери Евгению, является его личной помощницей. Их слишком близкие отношения и постоянное совместное времяпрепровождение не могло остаться без внимания. Даже сегодня они оказались вместе на банкете. Совпадение? Едва ли.

Пара даже не стала скрывать, что устроила «пьянку» на отдыхе, и практически одновременно выставила фотографии с одной и той же геолокацией. С каких пор Петросян пристрастился к мохито?

 Возможно, это стечение обстоятельств, но в это мало кто верит. Неужели очередная «случайная» встреча была организована назло Степаненко? Брухунова явно понимала, что Петросян «ускользает» от нее. Поэтому она заставила прийти с ней на светское мероприятие. Похоже, война за «возрастного» комика разворачивается неслабая.


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Автор - Александра Рождественская
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