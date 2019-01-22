Светлана Лобода станет новой Примадонной российской эстрады

Сегодня, 20:00 \\ Шоу-бизнес

Поклонники считают, что артистки даже внешне похожи друг на друга.

На днях 70-летняя Алла Борисовна Пугачёва в личном микроблоге в социальной сети Instagram опубликовала редкое селфи, которое уже успели оценить не только поклонники «женщины, которая поёт», но и звездные коллеги. Комплименты в адрес Примадонны написали Сергей Лазарев, Наташа Королёва, Филип Киркоров и Светлана Лобода, которая назвала Аллу Борисовну «красивой женщиной». Поклонники в комментариях на слова Светланы ответили, что она сама внешне очень напоминает Пугачёву. Таким образом не исключено, что новой Примадонной российской эстрады станет именно Лобода.

И правда, во внешности Аллы Борисовны и Светланы действительно есть много общего – красная помада, светлые кудрявые волосы и даже овал лица и глаза тоже имеют нотки схожести. Однако не все фанаты так считают, некоторые уверенны, что якобы Лобода специально «подлизывается» к Пугачёвой ради собственной выгоды и полезных связей.

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Автор - Светлана Тарабан
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