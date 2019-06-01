Переборщила с пластикой? Бузову высмеяли в Сети за «мужеподобную» внешность

Грубые черты лица и полное отсутствие женственности сыграли с певицей злую шутку.

В последнее время Ольга Бузова всё чаще попадает в эпицентр скандалов: недостатки внешности, провалы на сцене, вульгарное поведение и отсутствие таланта. Теперь в сети артистку и вовсе приняли за мужчину. Поводом критики стало новое фото певицы, где Ольга позирует в купальнике в бассейне. И всё бы ничего, вот только грубые черты лица, абсолютное отсутствие женственности и «деревянная» поза сыграли с певицей злую шутку.

Бузову буквально высмеяли в Сети за «мужеподобную» внешность. Очевидно, фигуру артистки едва назовешь утончённой: маленькая грудь, «костлявая» талия и отсутствие пышной «пятой точки». А теперь пагубный след оставили и неудачные руки хирурга — вероятно, Ольга, в погоне за идеалами попросту переборщила с пластикой. Однако, не исключено, что причиной «мужеподобной» внешности могло стать тяжёлое психическое состояние Оли: артистка регулярно переживает депрессию, проблемы в личной жизни и ожесточённая конкуренция на сцене — вполне вероятно, что организм Бузовой мог дать «сбой» и именно неправильная «работа» женских гормонов спровоцировала насмешки в Сети.