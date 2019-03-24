Счастливая болезнь: Испанский актёр покорил Голливуд своей внешнстью

Сегодня, 16:26 \\ Шоу-бизнес

Испанский актёр Хавьер Ботет покорил весь Голливуд, благодаря своей необычной внешности. Парень не нуждается в компьютерной графике, пугая зрителей внешним видом.

 

В 6-летней возрасте у парня обнаружили синдром Марфана, который до неузнаваемости меняет внешность. На данный момент рост актёра составляет около двух метров, а вес не превышает 56 килограммов. Кроме этого, Хавьер имеет длинные и гибкие конечности.

Изначально парень серьезно занимался рисованием, переехав для этого в Мадрид. Актёрская карьера не входила в планы Хавьера. Однажды он решил попробовать себя в роли автора короткометражек. Отправившись на семинар по спецэффектам, парень приглянулся преподавателю. Однажды руководитель курсов попросил студента примерить костюм монстра и понял, что внешность Хавьера – настоящая находка для кинематографии.

Вскоре на актёра обратил внимание режиссёр фильма «Мама», предложив Ботету сыграть жутку маму героинь. После просмотра картины сложно сказать, что персонаж Хавьера не поддавался компьютерной графике.

Так, актёр стал считать свою болезнь подарком судьбы, не боясь конкуренции.

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Автор - Мария Ткаченко
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