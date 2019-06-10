«Похоже, что я дурачок?» - Топалов стыдится неадекватных выходок Регины

Сгорая от позора Влад отбежал от орущей и рыдающей в бассейне жены, унижающей его.

Регина Тодоренко вновь поставила своего супруга Влада Топалова в неловкое положение, публично унизив его и заставив стыдиться ее неадекватных выходок. В Историях Instagram звезда поделилась семейными кадрами из бассейна – родители отдали своего маленького сына на плавание и следили за его успехами. И если Влад адекватно держал себя в руках и спокойно следил за успехами сына на занятии с тренером, то Регина вела себя вызывающе и не совсем нормально.

На видео она громко крича и корча лицо поведала подписчикам, что именно так оба любящих родителя смотрят на то как их сын учится плавать, продолжив наигранно «рыдать». Влад очень странно смотрел на свою супругу и по его взгляду было видно, что ему жутко стыдно из-за воплей благоверной. Отстраненность и спокойствие певца задели Тодоренко. «Типа ты не стоишь как дурачок и не смотришь – ой молодец, сыночек, нырнул!», - с вызовом обратилась к Владу Регина. «Похоже, что я дурачок?», - поинтересовался Влад в ответ отходя в сторону от орущей жены тем самым показав, что стыдится ее поведения. «Да, вот посмотри, все люди здесь в купальниках, а ты вот так», - заявила Регина, продемонстрировав наряд Влада – спортивные брюки, футболку и кроссовки, что действительно выделяло его на фоне окружающих. «Да, мы самые сумасшедшие родители, которые приходят на плавание. О боже, молодец, наш сын поднял ножку», - заключила Регина, завершив съемку.

Это уже не первая странная выходка Регины за последние дни. Вчера она опубликовала видеоролик со дня рождения, на котором также рыдала, а утром призналась в «расщеплении личности». Похоже, беременность сыграла со звездой злую шутку, ведь сильно изменившись после рождения ребенка она все еще не может вернуть прежнюю форму и контролировать свои эмоции.