Назло Тимати? Шишкова «спалила» роман с Арашем

Сегодня, 16:00 \\ Шоу-бизнес

Счастливая жизнь бывшего, вероятно, подтолкнула модель к новым отношениям.

 Долгие годы после расставания Алёны Шишковой и Тимати фанаты всерьёз переживали за личную жизнь модели. Несмотря на очередь из претендентов на сердце экс-супруги Юнусова, роскошная блондинка не спешила прощаться со статусом «холостячки». И вот, наконец, Шишкова «спалила» роман с новым возлюбленным. По данным инсайдеров, им оказался популярный певец Араш.

 Вероятно, отношения в паре могли закрутиться после съёмок в клипе у ирано-шведского исполнителя, где Алёна сыграла главную роль возлюбленной Араша, а постельные сцены на видео тому лишь подтверждение. Более того, соцсети блондинки буквально пестрят совместными фото с Арашем, а на днях пара и вовсе провела вместе выходные, посетив светское мероприятие, где, не стесняясь камер, позировали папарацци и веселились. Примечательно, что Шишкова «засветила» певца в личной жизни только после публичного известия Решетовой о беременности. Не исключено, что именно счастье бывшего могло подтолкнуть модель к новым отношениям, а роман с коллегой может оказаться некой расплатой назло Тимати.

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Автор - Лера Тихомирова
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