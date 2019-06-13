Кот Бари Алибасова может заработать 150 тысяч долларов

Сегодня, 14:22 \\ Шоу-бизнес

Кот Бари Алибасова Чуча может стать героем сразу нескольких рекламных роликов. Общая сумма участия питомца в рекламе может составить 150 тысяч долларов.

 

На данный момент кот находится в реанимации рядом с пострадавшим хозяином. На счету питомца громкие истории с побегом, подменой и возвращением домой из школы кунг-фу. После цепи историй с питомцем артиста его пиар-директору пришло несколько предложений от рекламодателей.

Так, Чучу хотят снять в рекламе корма для котов, парфюмов, детективного агентства и систем наблюдения. Общая сумма всех контрактов составляет 150 тысяч долларов. По словам пиар-директора Бари Алибасова, точный отказ получили только рекламодатели, представляющие средство от облысения. Однако окончательное решение об участии питомца в рекламе назовет его хозяин, когда выздоровеет.

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Автор - Мария Ткаченко
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