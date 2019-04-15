«Хочу минимум 4-х детей» - Брежнева рассчитывает на двойню от Меладзе

Певица заявила о том, что у нее все еще впереди.

На днях бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева отвечала на вопросы подписчиков в Instagram. На вопрос о страхе перед родами Брежнева ответила снимком в stories, где она запечатлена на 6-м месяце беременности. Певица рассказала про важность выбора хорошего доктора и добавила, что сама всегда мечтала о большой семье.

Опираясь на фразу Брежневой «Хочу минимум 4-х детей» можно смело предположить, что певица рассчитывает на двойню от своего супруга Константина Меладзе. В Сети уже ходило множество слухов о беременности Веры и об ее меркантильных отношениях с композитором. Очевидно, что, родив двоих малышей в браке с Меладзе, Вера «убьет сразу двух зайцев» - исполнит мечту и развеет сомнения фанатов на счет ее искренних чувств к Константину.

Любопытным также остается факт того, что Вера из своего заявления о мечте сделала вывод о том, что у нее все еще впереди. По всей видимости, Брежнева не считает троих детей Меладзе «своими», которые вместе с двумя дочками Веры, по логике, должны были уже стать осуществленной мечтой певицы о большой семье.