«Хочу минимум 4-х детей» - Брежнева рассчитывает на двойню от Меладзе

Сегодня, 14:00 \\ Шоу-бизнес

Певица заявила о том, что у нее все еще впереди.

На днях бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева отвечала на вопросы подписчиков в Instagram. На вопрос о страхе перед родами Брежнева ответила снимком в stories, где она запечатлена на 6-м месяце беременности. Певица рассказала про важность выбора хорошего доктора и добавила, что сама всегда мечтала о большой семье.

Опираясь на фразу Брежневой «Хочу минимум 4-х детей» можно смело предположить, что певица рассчитывает на двойню от своего супруга Константина Меладзе. В Сети уже ходило множество слухов о беременности Веры и об ее меркантильных отношениях с композитором. Очевидно, что, родив двоих малышей в браке с Меладзе, Вера «убьет сразу двух зайцев» - исполнит мечту и развеет сомнения фанатов на счет ее искренних чувств к Константину.

 Любопытным также остается факт того, что Вера из своего заявления о мечте сделала вывод о том, что у нее все еще впереди. По всей видимости, Брежнева не считает троих детей Меладзе «своими», которые вместе с двумя дочками Веры, по логике, должны были уже стать осуществленной мечтой певицы о большой семье.

Поделиться новостью:
Автор - Андрей Фролов
Главное за неделю

Эрнст не стерпит грязи! «Первый канал» может уволить Урганта за публичное унижение Малахова

Ваня стал многое себе позволять, да и шоу морально устарело и не выдерживает конкуренции...

Отбился от рук. Сын Фриске стал неуправляемым

 У Шепелева «бомбит», так как ситуация вышла из-под контроля.

Вы что творите? Жена Александра Реввы сделала пикантную фотосессию

Фотографии Анжелики Реввы выставил фотограф.

«Не хочет иметь ничего общего» или почему Киркоров отказался от сына Стоцкой?

 Певец опровергает свое отцовство по отношению к старшему ребенку Анастасии Стоцкой.

Ноги, деньги, два ствола. Панин купил рекламу у Харламова

Об этом говорят в сети, ссылаясь на безрассудство Алексея, который готов на всё ради...

«Затусит» вместе с Паниным? Харламов покинет Comedy из-за упавшего рейтинга шоу

Об этом говорят пустые залы на концертах, пиар Гариком своих личных проектов, «отдаление»...

Такими зубами только олигархов снимать. Вика Боня опозорилась некачественными винирами

 Виктория уверяла своих фанатов, что зубы у нее натуральные и не деланные, как у многих...

Не жалея ног. Панин унижает себя в фильмах для взрослых, чтобы прокормить дочь?

Жизнь эмигранта в США – дорогая штука. Видимо, чтобы прокормить себя и дочь, Алексей...

«Любимый» Путин не бросит. Слепакова от увольнения с ТНТ спасает дружба с президентом

 После признания лидеру страны «в любви» главный сатирик ТНТ смело заигрывает с властью.

Роман раскрыт. Серябкина пришла на концерт в одежде Фадеева

Это видно на новой публикации Ольги. Певица уже не стесняется показывать свои чувства к...

Туалет во рту. Шаляпин срывает агрессию на фанатах из-за проблем с Виталиной?

 Грубый и «неотёсанный» – под искусственной улыбкой певца скрывается настоящая ярость.

Пынзарь в опасности! Бандитская ОПГ начала «прессовать» Сергея из-за новой кальянной

К этому привело расследование: после того, как мужчина открыл свое заведение, Дарья...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ