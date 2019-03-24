Макияж, укладка, а что дальше? Шаляпин «подогрел» слухи о смене ориентации

Сегодня, 13:20 \\ Шоу-бизнес

«Тонна штукатурки» на лице певца делает его мало похожим на мужчину.

 Личная жизнь Прохора Шаляпина постоянно находится «под прицелом» поклонников и СМИ. Дело в том, что скандальный певец любит шокировать народ, поэтому постоянно становится участником громких разборок на телевидении. Кроме того, вкусы его весьма специфические. С кем только у него не было романов: женщины «в возрасте», модели, а теперь бывшая супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Богатый опыт Прохора подсказывает, что это еще не конец. Недавно он стал примерять на себя образ женщины с помощью специального приложения, а теперь, похоже, сделал первый шаг навстречу преображениям и новой жизни.

На новых фото Шаляпина его просто не узнать. Макияж, укладка, а что дальше? На снимке видно, что артист специально использовал максимум тонального крема, средств для искусственного загара и другой косметики. Даже неестественные белые зубы уже не так сильно бросаются в глаза на фоне «наштукатуренного» лица.

Своими снимками Шаляпин «подогрел» слухи о смене ориентации, ведь его внешность еще больше стала женственной. Никто не знает, что на этот раз задумал Прохор, но его эксцентричная личность способна на всякое. Если он всерьез задумается бросить Виталину и найти парня, то это не станет для многих удивлением.


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Автор - Александра Рождественская
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