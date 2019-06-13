Мамские «замашки» или как Серябкина «подкатила» к Фадееву

Беруши, лекарство в сумке и чрезмерная забота выдали певицу с поличным.

Слухи о романтических отношениях между Ольгой Серябкиной и Максимом Фадеевым появились ещё несколько месяцев назад: чрезмерную близость между продюсером и подчинённой легко заметить невооружённым глазом, а излишняя раскованность певицы в компании начальства тому подтверждение. К тому же, подогрели догадки и мамские «замашки» Ольги в отношении Максима.

Теперь стало ясно, как Серябкина «подкатила» к Фадееву. В недавнем интервью певица устроила некий обзор дамской сумочки: как оказалось, помимо косметики и украшений, саквояж артистки буквально забит вещами для Фадеева, начиная от различного рода лекарств до личных берушей.

По словам Ольги, Максим попросту не в состоянии прослушивать музыку в студии без специальных берушей, а потому у артистки всегда под рукой «шкатулка» спасателя. К слову, продюсер неоднократно заявлял в интервью о невероятной лёгкости в работе с Серябкиной, однако, явно такая чрезмерная забота певицы более похожа на «подкаты» к возлюбленному. Так или иначе, а таким поведением певица, в первую очередь, подогревает догадки фанатов о далеко недружеских и явно непрофессиональных отношениях.