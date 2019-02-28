Разучилась быть матерью? Стоцкая наплевательски относится к сыну

Так считают поклонники артистки. Анастасия позволяет маленькому Александру питаться картошкой фри, дышать кальянным дымом и не соблюдать режим сна.

Стоцкая выложила на странице в Instagram очередные видео с сыном. Мальчик вовсе не обделен материнской любовью и лаской. Но хейтеры, увидев сторис и некоторые фотографии, предположили, что Анастасия наплевательски относится к Саше.

Поводом для мнения, послужила серия роликов, снятых и выложенных в профиль артистки. На них Стоцкая с ребенком находятся в кальянной. Когда за их столик приносят кальян, певицу совершенно не смущает факт того, что, находясь рядом, ребенок вдыхает табачный дым. Не секрет, что пассивное курение сильно влияет на детский организм, ведь частота их дыхания выше, а организм только развивается. Даже когда Саша намеренно пытается поймать дым, единственная реакция, которую можно наблюдать у Насти – смех.

Также, Стоцкая не следит за режимом сына. В сторис сама певица озвучивает время, в которое они только возвращаются домой. «Малыш, ничего, что уже пол первого?», – задает вопрос ребенку мать. Вероятно, она сама прекрасно понимает, что в после полуночи маленький Александр должен находится в кровати и сладко спать.

Не так давно, подписчики засыпали Стоцкую претензиями к пище, которой актриса кормит сына. Анастасия выложила фото Саши с картошкой-фри. Гневные комментарии по поводу вредного питания не заставили себя долго ждать.

«А домашним супом не пробовали кормить?» «Мальчик кдассный, но еда...Не хочется быть грубой…», – отозвались фолловеры.