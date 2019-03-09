Доминируй, властвуй, унижай: Анжелика Варум держит Агутина «под каблуком»

Сегодня, 11:10 \\ Шоу-бизнес

В этом признался сам музыкант в короткой беседе с одним из подписчиков в Instagram.

В большинстве своём мужчины придерживаются мнения, что зазорно и не пристало находиться «под каблуком» у супруги, однако у Леонида Агутина, видимо, своё мнение на этот счёт. Так, певец даже не стал скрывать, что Анжелика Варум держит его «под каблуком» и во всём чистосердечно признался.

В своём аккаунте в Instagram музыкант неожиданно решил удариться в философию и задумался о том, для чего собственно живут люди при такой быстротечности времени. Один из подписчиков Леонида глубокомысленности этих рассуждений не оценил и укорил его в том, что он «просто обычный подкаблучник. Как ни странно, Агутин не стал отпираться, возражать или грубить нахальному пользователи. Напротив, он добродушно признал, что здесь даже спорить не о чем, но насчёт «обычного» всё же не согласился.

Стоит отметить, что, несмотря на недавние слухи о разладе в семейной паре, возникшем якобы по вине музыканта после измены с молодой участницей шоу «Голос», и ожидания журналистами скорого громкого развода, артисты на зло сплетникам и недоброжелателям не расстаются и по-прежнему, даже спустя более чем 20 лет, радуют поклонников крепким браком. По всей видимости, в творческой семье доминировать, властвовать и унижать, что и представляют себе обычно ярые противники так называемого подкаблучничества, позволено только мягкой и утончённой с виду Варум.

Супруги часто делятся совместными снимками с подписчиками на своих страницах в Instagram. Судя по ним, паре действительно удалось сохранить близкие отношения и не растерять былых чувств, придерживаясь весьма простого «рецепта» семейного счастья.

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Автор - Анна Сар
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