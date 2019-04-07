Повелась на бриллианты! Кристина Орбакайте принимает ухаживания частного коллекционера

Дочь Аллы Пугачевой ради роли готова перешагнуть через собственные принципы.

Вчера на канале НТВ вышла передача «Ты не поверишь!», в которой стали известны подробности из личной жизни Кристины Орбакайте. Обычно Кристина молчалива и предпочитает никак не комментировать провокационные вопросы. Но в выпуске данной передачи стало известно, что Кристина принимает ухаживания частного коллекционера. Она играет императрицу Екатерину Великую. На Кристине тяжёлое платье, усыпанное драгоценными камнями, дамская треуголка, старинные украшения: серьги и броши с бриллиантами чистой воды.

Их для дочери Пугачёвой одолжил влюблённый частный коллекционер. Кристина замужняя женщина и могла бы не воспользоваться услугой влюблённого мужчины. Она должна понимать, что, принимая помощь от коллекционера даёт ему надежду. Пользователи крайне удивились жесту Кристины: «Может у неё в семье все не так хорошо?», «Зачем она берет такие дорогие вещи!».

Многие подчеркнули, что Кристина могла воспользоваться бижутерией, но видимо она так вжилась в роль, что посчитала неполноценным перевоплощением с ненастоящими камнями.

Кристина всегда казалась очень принципиальной и независимой женщиной, данный поступок намекает на её легкомыслие, так ведут себя 18-летние девочки готовые на все ради роли.

Вторая половина фанатов попыталась объяснить поведение артистки, они считают, что Орбакайте всю свою жизнь мечтала сниматься в кино. Складывается впечатение, что для нее это больная мечта, возможно именно поэтому, она бездумно повелась на бриллианты.