«Порву!»: Рудковская в ярости из-за насмешек над обиженными Гудковым и Биланом

Сегодня, 00:00 \\ Шоу-бизнес

Продюсер разразилась угрозами в адрес тех, кто насмехается над новым клипом Билана, созданным клипмейкером Гудковым.

Только продюсер Димы Билана Яна Рудковская почтила своим вниманием детище Павла Дурова и завела Telegram-канал, как тут же исследовала новых «соседей» на наличие колких записей о себе и своём подопечном. Как известно, кто ищет, тот всегда найдёт. Так и Рудковская, следуя этому давнему завету, нашла немало интересных высказываний в адрес Билана и себя любимой, но не очень этому обрадовалась, а наоборот, видимо, пришла в ярость.

Стоит отметить, что свой канал продюсер с подачи Ксении Собчак решила назвать «Голубь мира». Как ни странно, но название канала перестало соответствовать его содержимому уже спустя четыре часа, когда на глаза Рудковской попала короткая заметка о новом весьма необычном клипе её подопечного, над созданием которого трудился клипмейкер Александр Гудков.

«Ребята, на меня налетайте сколько хотите, я же в кольчуге и в бронежилете одновременно, а вот за Гудкова и Билана я порву» - разразилась только с виду невинными угрозами из-за насмешек Яна Александровна, не терпящая ни одного косого взгляда и неосторожного слова в адрес обиженных артистов.

По всей видимости, под своим крылом грозная Руковской нашла место не только для певца, но и талантливого шоумена-клипмейкера.

Стоит отметить, что мимо откровенных угроз не смогла пройти известная светская обозревательница Божена Рынска, давно ставшая завсегдатаем запрещённого мессенджера и не упускающая момента задеть колким словом кого-нибудь из отечественного шоу-бизнеса.

«Без году неделя на нашей хате, а уже пошли угрозы из начала двухтысячных», - в свойственной для себя манере прокомментировала выпады продюсера журналистка.

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Автор - Анна Сар
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