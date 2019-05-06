Вы что творите? Жена Александра Реввы сделала пикантную фотосессию

Фотографии Анжелики Реввы выставил фотограф.

14 лет назад Александр познакомился с Анжеликой на дискотеке в Сочи. У Анжелики есть армянские корни, она долгое время жила не в России, строила карьеру, и понятия не имела, кто такой КВНщик Ревва. Александр в одном из интервью говорил, что не женится до сорока лет, но любовь взяла вверх. И юморист влюбился с первого взгляда. Они долгое время общались и постоянно созванивались. Настойчивость, решительность и обаяние Александра победили.

Он поставил крест на своем слове не жениться до сорока лет. На данный момент у Александра и Анжелики растут две прекрасные дочки. Анжелика может похвастаться красивым телом, несколько дней назад жена Артура Пирожкова сделала пикантную фотосессию. «Вы что творите?», - как поется в песне Артура. На фото девушка стоит в джинсах, а сверху нет кофточки и бюстгальтера, грудь она прикрывает руками.

Лицо Анжелики не излучает никаких эмоций, но отсутствие эмоций – тоже эмоция. Пирожков тут же прокомментировал фотографии любимой : «Мне все очень нравится». На первый взгляд все мило и хорошо, но жена Александра не такая уж тихоня и «палец ей в рот не клади». Несколько дней назад Александр опубликовал свое фото в Instagram, а хейтерам не понравилась фотография.

«Фу неприятный», «Согласна с тобой» - пишут хейтеры. И тут жена Алесандра начала заступаться за артиста.

«Это мама с дочей я так поняла.. а ну на *** отсюда к своим котам, приятные вы мои», - резко ответила Анжелика. Спуску мужу она, скорее всего, не дает и держит его в «ежовых рукавицах».