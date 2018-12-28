Охотница за пенсией! Брухунова ухлёстывает за Александром Васильевым

Девушка ходит на все мероприятия с Александром Васильевым и не оставляет без внимания опубликованные им фото в Instagam.

В сети появились мнения, что Татьяна Брухунова проявляет внимание к персоне Александра Васильева – телеведущего «Первого канала». Слухи пошли после лайков Брухуновой. Девушка не первый раз отмечает сердечком фотографии историка моды. Можно было бы подумать, что девушка лайкает его снимки просто так, без задней мысли. Но из-за романа с Петросяном, многие её называют – охотницей за пенсией.

Помимо лайков Татьяна ходит на мастер классы по моде. Недавно девушка была на МК «Белый вечер» Эвелины Хромченко, на котором не обошлось без присутствия Александра Васильева.

Девушка будто выслеживает мужчину, пытаясь обратить на себя внимание. Возможно, она сделала выводы после расставания с Петросяном и решила более тщательно подбирать мужчину. У Александра нет детей, бывшую жену считают фиктивной, вывод один – никто не потребует половину нажитого имущества.

Молодая девушка уже прославилась на всю сеть отношениями со стариком. Татьяна Брухунова закрутила роман с известным юмористом – Евгением Петросяном, о чем до последнего отрицала. Судя по Instagram девушки, пенсионер потратил немало средств на капризы своей помощницы.

Он возил её отдыхать в Дубае, водил по фирменным магазинам, делал подарки. После путешествия отношения пары пошли на спад из-за проблем юмориста. Елена Степаненко узнала, что Петросян завёл отношения с молодой девушкой подала на развод и запросила 80% от нажитого имущества. Видимо, девушка посчитала, что у Евгения Вагановича останется не так много средств на существование и решала переметнуться на другого пенсионера.