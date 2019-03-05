Панина на ананас ждут. Волочкова и Джигуржа собирают фрик-трио

Так решили пользователи сети, увидев обмен полюбовностями артистов в сети Instagram.

Никита Джигурда выложил на свою страницу фотографию, на которой он обнимает Волочкову и демонстрирует ананас. В комментариях под постом артист выразил свое восхищение балериной. «Я тебя и твою поэзию, и человечность обожаю! Клево у меня вчера посидели!», – ответила Волочкова не без теплых чувств.

Пользователи не смогли удержаться от язвительных комментариев. В первую очередь, их внимание привлек ананас, который Никита держит в руке. Хейтеры умудрились найди связь между тропическим фруктом и Паниным, считая, что так Джигурда заманивает старого друга на съемки еще одного сандального видео.

«Панина на ананас ждут», «Вам ещё сюда Панина не хватает, был бы полный набор», «А где ваш друг Папин?», – отреагировали подписчики.

Хейтеры успели обвинить Волочкову в измене мужу с Никитой, а также, в попытке соблазнить Алексея, игриво выставленной вперед ножкой.

«Настя, ты почто Джигурду обнимаешь, а где твой зеленоглазый иностранец? Ты же за него замуж собиралась, или ты его на Джигурду поменяла?». «Что..Панина нет...а нога есть Волочковой», – усмехнулись поклонники.

В сети этих персонажей уже давно назвали фриками, но пользователи никак не дождутся, когда фрик-трио соберется вместе и шокирует публику вызывающим поведением.