Панина на ананас ждут. Волочкова и Джигуржа собирают фрик-трио

Сегодня, 05:00 \\ Шоу-бизнес

Так решили пользователи сети, увидев обмен полюбовностями артистов в сети Instagram.

Никита Джигурда выложил на свою страницу фотографию, на которой он обнимает Волочкову и демонстрирует ананас. В комментариях под постом артист выразил свое восхищение балериной. «Я тебя и твою поэзию, и человечность обожаю! Клево у меня вчера посидели!», – ответила Волочкова не без теплых чувств.

Пользователи не смогли удержаться от язвительных комментариев. В первую очередь, их внимание привлек ананас, который Никита держит в руке. Хейтеры умудрились найди связь между тропическим фруктом и Паниным, считая, что так Джигурда заманивает старого друга на съемки еще одного сандального видео.

«Панина на ананас ждут», «Вам ещё сюда Панина не хватает, был бы полный набор», «А где ваш друг Папин?», – отреагировали подписчики.

Хейтеры успели обвинить Волочкову в измене мужу с Никитой, а также, в попытке соблазнить Алексея, игриво выставленной вперед ножкой.

«Настя, ты почто Джигурду обнимаешь, а где твой зеленоглазый иностранец? Ты же за него замуж собиралась, или ты его на Джигурду поменяла?». «Что..Панина нет...а нога есть Волочковой», – усмехнулись поклонники.

В сети этих персонажей уже давно назвали фриками, но пользователи никак не дождутся, когда фрик-трио соберется вместе и шокирует публику вызывающим поведением.

Поделиться новостью:
Автор - Василиса Федорова
Главное за неделю

Харламов, собака, нога. Панин стал жертвой очередного издевательства Гарика

Юморист опубликовал двусмысленное видео с животным и женской ступней, видимо, именно так...

Эрнст не стерпит грязи! «Первый канал» может уволить Урганта за публичное унижение Малахова

Ваня стал многое себе позволять, да и шоу морально устарело и не выдерживает конкуренции...

Принцесса и нищенка: Бузова шикует часами по цене «трёшки» в Москве, пока сестра бедствует

Ольга забила на Анну во всех смыслах, в том числе и финансовом.

Ани Лорак показала фото своего парня – и это не Лазарев

 Шутки про френдзону Сергея как никогда в тему.

Отбился от рук. Сын Фриске стал неуправляемым

 У Шепелева «бомбит», так как ситуация вышла из-под контроля.

Ноги, деньги, два ствола. Панин купил рекламу у Харламова

Об этом говорят в сети, ссылаясь на безрассудство Алексея, который готов на всё ради...

«Затусит» вместе с Паниным? Харламов покинет Comedy из-за упавшего рейтинга шоу

Об этом говорят пустые залы на концертах, пиар Гариком своих личных проектов, «отдаление»...

«Наташа, прости»: Малахов перестал скрывать роман с экс-женой миллионера

Так считают фанаты. Андрей поделился фото, на котором похвастался поцелуем со светской...

Такими зубами только олигархов снимать. Вика Боня опозорилась некачественными винирами

 Виктория уверяла своих фанатов, что зубы у нее натуральные и не деланные, как у многих...

Не жалея ног. Панин унижает себя в фильмах для взрослых, чтобы прокормить дочь?

Жизнь эмигранта в США – дорогая штука. Видимо, чтобы прокормить себя и дочь, Алексей...

Роман раскрыт. Серябкина пришла на концерт в одежде Фадеева

Это видно на новой публикации Ольги. Певица уже не стесняется показывать свои чувства к...

«Любимый» Путин не бросит. Слепакова от увольнения с ТНТ спасает дружба с президентом

 После признания лидеру страны «в любви» главный сатирик ТНТ смело заигрывает с властью.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ