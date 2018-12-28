Отжали бизнес: Служба поддержки Instagram «продала» Погребняк мошенникам

Сегодня, 02:30 \\ Шоу-бизнес

Об этом заявила сама супруга футболиста, ставшая жертвой шантажа и вымогательства денег после взлома всех рабочих аккаунтов.

Бизнес-леди Мария Погребняк, заявлявшая ранее о готовности самостоятельно содержать свою семью, благодаря высокому доходу от бизнес-проектов, теперь терпит большие убытки. Молодая предпринимательница, потерявшая в одно мгновение все бизнес-аккаунты, винит в своих бедах мошенников и российскую службу поддержки Instagram, при содействии которой у неё, как она считает, «отжали бизнес». 

«Грубо говоря забрали то, над чем я работала 3 года! Просто пришли и все забрали! А поддержка Инстаграм молчит…», - написала супруга футболиста и для наглядности продемонстрировала часть переписки с вымогателями.

Подписчиков единственного уцелевшего личного аккаунта Марии Погребняк ввела в недоумение последняя фраза вымогателей, пообещавших новые аккаунты «также проверить на предмет мошенничества». Как пояснила Мария, преступники плохо владеют русским языком. По всей видимости, таким образом они хотели предупредить бизнесвумен о том, что все последующие страницы ожидает та же судьба, что и прошлые, если она не примет их условия.

То, с какой лёгкостью мошенники завладели буквально всеми её аккаунтами, а также с какой уверенностью заявили о тщетности любых попыток их восстановления, навело бизнесвумен на мысль, что за ними стоят не самые последние в этой социальной сети люди. Судя по всему, коррумпированная служба поддержки, как о ней отзывается сама Погрябник, «продала» молодую бизнесвумен нужным людям.

Теперь супруга футболиста стоит перед выбором - заплатить 150 тыс. рублей и продолжить терпеть вымогательства, которые наверняка не прекратятся после первой уплаты «дани», либо навсегда покинуть социальную сеть.

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Автор - Анна Сар
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