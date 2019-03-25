Принцесса и нищенка: Бузова шикует часами по цене «трёшки» в Москве, пока сестра бедствует

Ольга забила на Анну во всех смыслах, в том числе и финансовом.

Ситуация, сложившаяся между сестрами Бузовыми, откровенно говоря, кажется странной. С момента ссоры во французском Куршевеле, прошло уже довольно много времени, но родственницы все также не поддерживают контакт. За это время поющая ведущая успела обзавестись собственным жильем в элитном жилом комплексе Москвы. По слухам, за квартиру она отдала более 60 миллионов рублей.

При этом передовицы ведущих газет публикуют сведения о том, насколько дорогие аксессуары может позволить себе лицо «Дома-2». В особенности внимания заслуживают часы по цене «трешки» в Москве, которыми шикует поющая ведущая. По их данным стоимость аксессуара – свыше 10 миллионов рублей.

В это время ее сестра бедствует, подсчитывая копейки прибыли со своего крошечного бизнеса. Она ежедневно вынуждена ездить на работу в небольшой салон красоты, который усиленно рекламирует через свой Instagram. При этом, еще у Ксении Собчак говорилось о том, что практически все бизнесы, выходящие под фамилией Бузовых являются убыточными, причем как у Ольги, так и у Анны.

Ситуация выглядит так, будто Ольга и Анна – принцесса и нищенка. Пока что младшей Бузовой еще очень далеко до состояния сестры. Если же она будет зацикливаться только на своем салоне, то рассчитывать на то, что она утрет родственнице нос, явно не стоит.