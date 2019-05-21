Битва конкурентов или как Агаларов научит Тимати «руководить» лейблом

Неоднозначные «поучения» Эмина в продюсировании рискуют «разжечь» войну «корпораций».

На фоне череды скандальных уходов артистов из лейбла Black Star тема продюсирования, как никогда, актуальна. Обсудить проблемы и права лейбла решился Амиран Сардаров в авторском YouTube-шоу, где гостями стали главные продюсеры России: Эмин Агаларов, Максим Фадеев и Пашу. Стоит отметить, в студии разгорелась настоящая битва конкурентов. И если глава Black Star и директор MALFA относительно сошлись в мнении из-за схожего процента от дохода — 60% от выручки с артиста — то руководитель Zhara Music буквально принял оппозицию, представ в образе благодетеля и защитника «подопечных».

«Мы всегда работаем в пользу артиста»,— самоуверенно заявил в интервью Агаларов. По словам Эмина, певец в лейбле Zhara не только обладает абсолютной свободой в творчестве, но и имеет 70% от выручки. К тому же, продюсер похвастался и «инструментами» пиара, которые с лёгкостью предоставляет своим подопечным: начиная от череды фестивалей «Жара» до радиостанции и телеканала. Более того, Агаларов с такой гордостью заявлял об успешной стратегии компании, что откровенно намекнул, как научит и Тимати «руководить» лейблом. По словам Эмина, конкуренты находятся в достаточно дружеских отношениях для «поучений» подобного рода. Так или иначе, а, как известно, в бизнесе товарищей нет и реакцию вспыльчивого Юнусова остаётся лишь предугадать.