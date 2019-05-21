Битва конкурентов или как Агаларов научит Тимати «руководить» лейблом

Сегодня, 22:00 \\ Шоу-бизнес

Неоднозначные «поучения» Эмина в продюсировании рискуют «разжечь» войну «корпораций».

 На фоне череды скандальных уходов артистов из лейбла Black Star тема продюсирования, как никогда, актуальна. Обсудить проблемы и права лейбла решился Амиран Сардаров в авторском YouTube-шоу, где гостями стали главные продюсеры России: Эмин Агаларов, Максим Фадеев и Пашу. Стоит отметить, в студии разгорелась настоящая битва конкурентов. И если глава Black Star и директор MALFA относительно сошлись в мнении из-за схожего процента от дохода — 60% от выручки с артиста — то руководитель Zhara Music буквально принял оппозицию, представ в образе благодетеля и защитника «подопечных».

 «Мы всегда работаем в пользу артиста»,— самоуверенно заявил в интервью Агаларов. По словам Эмина, певец в лейбле Zhara не только обладает абсолютной свободой в творчестве, но и имеет 70% от выручки. К тому же, продюсер похвастался и «инструментами» пиара, которые с лёгкостью предоставляет своим подопечным: начиная от череды фестивалей «Жара» до радиостанции и телеканала. Более того, Агаларов с такой гордостью заявлял об успешной стратегии компании, что откровенно намекнул, как научит и Тимати «руководить» лейблом. По словам Эмина, конкуренты находятся в достаточно дружеских отношениях для «поучений» подобного рода. Так или иначе, а, как известно, в бизнесе товарищей нет и реакцию вспыльчивого Юнусова остаётся лишь предугадать.

Поделиться новостью:
Автор - Лера Тихомирова
Главное за неделю

Харламов, собака, нога. Панин стал жертвой очередного издевательства Гарика

Юморист опубликовал двусмысленное видео с животным и женской ступней, видимо, именно так...

Эрнст не стерпит грязи! «Первый канал» может уволить Урганта за публичное унижение Малахова

Ваня стал многое себе позволять, да и шоу морально устарело и не выдерживает конкуренции...

Охота продолжается? Киркоров ужаснул вульгарщиной на сцене при детях

Неадекватным поведением знаменитый исполнитель сильно расстроил своих почитателей.

Стриптизёр надоел – стилист созрел. Королёва «переключилась» на «сладенького» трансгендера

Наташу уже давно мог раздражать самовлюблённый муж-качок.

Отбился от рук. Сын Фриске стал неуправляемым

 У Шепелева «бомбит», так как ситуация вышла из-под контроля.

Ноги, деньги, два ствола. Панин купил рекламу у Харламова

Об этом говорят в сети, ссылаясь на безрассудство Алексея, который готов на всё ради...

«Затусит» вместе с Паниным? Харламов покинет Comedy из-за упавшего рейтинга шоу

Об этом говорят пустые залы на концертах, пиар Гариком своих личных проектов, «отдаление»...

«Наташа, прости»: Малахов перестал скрывать роман с экс-женой миллионера

Так считают фанаты. Андрей поделился фото, на котором похвастался поцелуем со светской...

Роман раскрыт. Серябкина пришла на концерт в одежде Фадеева

Это видно на новой публикации Ольги. Певица уже не стесняется показывать свои чувства к...

«Любимый» Путин не бросит. Слепакова от увольнения с ТНТ спасает дружба с президентом

 После признания лидеру страны «в любви» главный сатирик ТНТ смело заигрывает с властью.

Туалет во рту. Шаляпин срывает агрессию на фанатах из-за проблем с Виталиной?

 Грубый и «неотёсанный» – под искусственной улыбкой певца скрывается настоящая ярость.

Не жалея ног. Панин унижает себя в фильмах для взрослых, чтобы прокормить дочь?

Жизнь эмигранта в США – дорогая штука. Видимо, чтобы прокормить себя и дочь, Алексей...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ