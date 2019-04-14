Месть за неприязнь или почему Шепелев продолжает «войну» с семьей Фриске?

Сегодня, 21:00 \\ Шоу-бизнес

1,5 часа на прогулку в Минске с внуком – родители Жанны устали терпеть выходки зятя.

Ровно 4 года назад, 15 июня 2015 года, умерла певица Жанна Фриске. На тот момент ей было 40 лет. После смерти у нее остался маленький сын Платон, за которого ее муж и родители буквально ведут «войну». Все началось сразу после трагического события. Телеведущий стал ограничивать времяпрепровождение родителей Фриске с ребенком, а сейчас и вовсе добился того, что им приходится идти на большие жертвы ради часовой встречи с Платоном. Об этом они рассказали Малахову в студии программы «Привет, Андрей».

По словам матери Фриске, теперь они могут видеться с Платоном всего лишь 1,5 часа в месяц. Для этого им нужно прилетать в Минск, хотя все остальное время ребенок находится в Москве. В последнее время Шепелев еще больше ужесточил контроль над ним. В детском саду висят фотографии бабушки и дедушки Платона, чтобы воспитатели знали, кому ребенка запрещено отдавать под конец дня. Такое поведение со стороны вдовца не может оставаться без внимания. Почему Шепелев продолжает «войну» с семьей Фриске? Похоже, семья скрывает настоящие причины раскола.

В студии программы также задали вопросом, что недоговаривают родители. Но они просто отмолчались. Примечательно, что они случайно проговорились о своем недовольстве по отношению к зятю. По их словам, он был слишком молод, ведь младше Жанны на 9 лет. Скорее всего, из-за этого пара часть сталкивалась с проблемами, а теперь Дмитрий мстит за личную неприязнь. В любом случае, его столько категоричное отношение к родителям умершей жены не может быть безосновательным.

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Автор - Александра Рождественская
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