В глубоком запое? Лицо Бузовой превратилось в опухшее нечто из-за «депрессивных» попоек

Сегодня, 20:02 \\ Шоу-бизнес

Неудачные попытки забеременеть могли склонить певицу к алкогольной зависимости.

За жизнью Ольги Бузовой ежедневно следят миллионы её преданных поклонников, многие из которых заметили, что недавно лицо певицы странным образом превратилось в опухшее нечто. После ознакомления с недавними публикациями Ольги становится очевидно, что её преследуют некие проблемы со здоровьем, из-за чего образ певицы отныне больше напоминает уставшую старую деву, нежели молодую и уверенную в себе красавицу. Не исключено, что печальные метаморфозы с лицом Бузовой происходят из-за её «депрессивных» попоек, связанных с неудачными попытками забеременеть. Сама Ольга уже множество раз подтверждала свою готовность стать матерью и даже не исключала возможность будущего усыновления, если мужчина её сердца так и не появится в её жизни. Возможно, представители детских домов не хотят доверять ребёнка персоне, которой едва удаётся находить время для сна из-за участия в бесчисленном количестве творческих и бизнес-проектов. Находясь в очередном мини-отпуске, Бузова по традиции начала делиться с фанатами снимками и видеороликами с тропического отдыха, но в этот раз новые материалы Ольги вызвали скорее недоумение, чем былой восторг.

На нескольких видео певица предстала перед камерой без макияжа, показав, как на самом деле выглядит её лицо в данный момент. Подобная припухлость зачастую возникает у дам, пристрастившихся к алкогольным напиткам, а это делает логичным предположение о том, что Ольга Бузова действительно находится в глубоком запое. К тому же вряд ли найдутся другие причины, объясняющие, почему лицо певицы могло так опухнуть. Видимо, Бузова топит своё женское горе в стакане, так как «под мухой» легче заснуть и выбросить из головы мысли о том, что ни один мужчина не хочет связывать с ней судьбу, а долгожданный ребёнок в её семье так и не появляется. Депрессивное состояние Ольги можно понять, ведь 33-летняя телеведущая с каждым годом теряет шансы на рождение ребёнка естественным образом, а её репутация после участия во многих скандальных проектах, похоже, отпугивает всех потенциальных женихов. Если Бузова и дальше будет искать утешения на дне бутылки, то вскоре ей может понадобиться серьёзная помощь медиков, ведь как известно, женский алкоголизм полностью вылечить невозможно.

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Автор - Александр Соловьёв
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